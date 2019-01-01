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Налоговая создала сервис по автоматическому заполнению деклараций

Сегодня, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная фискальная служба ввела новый сервис в Электронном кабинете плательщика по автоматическому заполнению деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отметили в ГФС, сервис предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, содержащихся в Государственном реестре физических лиц, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Воспользоваться сервисом могут физические лица, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, лица, которые имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки, и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельностью

Чтобы подать декларацию в электронном виде с использованием сервиса автоматического частичного заполнения, необходимо иметь личный электронную цифровую подпись.

"Следует отметить, что информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть не полной, поскольку в Государственном реестре не отражаются сведения в отношении доходов, полученных от физических лиц и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме", - добавили в ГФС.


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