Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак находятся с визитом в КПВВ "Станица Луганская".

Об этом говорится в сообщении на странице Климкина в Facebook.

"На КПВВ "Станица Луганская" - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine и ее свободного передвижения, включая Крым и границей с РФ в Донбассе… Ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и собственными глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе. Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - говорится в сообщении.