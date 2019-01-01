В Новопскове ночью сгорела иномарка

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в пгт Новопсков.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Так, 16 января в 1:38 в Службу спасения Луганщины поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: пгт Новопсков, квартал Тепличный.

По прибытию к месту вызова, спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что огнем охвачен автомобиль Opel Omega.

Пожар был локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:05.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Причины пожара устанавливаются