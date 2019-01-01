Глава ОБСЕ прибыл на линию соприкосновения на Донбассе

Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным прибыл на линию соприкосновения на Донбассе в среду, 16 января.

Об этом сообщает Климкин в Twittter.

Как отмечается, дипломаты сейчас посещают КПВВ "Станица Луганская".

"На КПВВ "Станица Луганская" - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председательствующим в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границей с РФ на Донбассе", - написал Климкин.

Также Климкин отметил, что визит Лайчака на Донбасс - важный сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.

"Ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и воочию увидеть реальное положение дел на Донбассе. Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - добавил министр.