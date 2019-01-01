Геращенко: заседание контактной группы в Минске запланировано на 17 января

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи.

Об этом сообщает 1й вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщила, что сегодня, 15 января 2019 года, вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком провела встречу с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

В ходе встречи обсуждались ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация на Донбассе, предложения Украины относительно разблокирования вопроса освобождения заложников.

"Особое внимание уделили ситуации на Азове, подчеркнули, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и будем выносить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - написала она, добавив, что Украина ожидает от председательства Словакии в ОБСЕ особого внимания к гуманитарным вопросам и вопросам безопасности Крыма и Донбасса.