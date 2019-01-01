Украина требует ввести новые санкции против России

Украина призывает международных партнеров ввести "азовский" пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

Она напомнила, что сегодня, 15 января, в Москве в закрытом режиме прошло судилище над украинскими моряками, которые признали себя военнопленными.

"В закрытом - потому что Кремль пытается скрыть свои преступления, военную провокацию против украинских экипажей на Азове и захват пленных", - написала Геращенко.

Кремль стремится представить военную вооруженную агрессию в Азовском море как мелкий инцидент, добавила она.

"Украина обращается к странам-партнерам ввести азовский пакет санкций против РФ. Мы требуем от РФ немедленного и без всяких предпосылок освобождения наших военнопленных моряков", - подчеркнула вице-спикер.