Немыря: Закон о пропавших без вести на Донбассе не выполняется

Правительство Украины не выполнило условия закона о правовом статусе о пропавших без вести. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря (фракция «Батькивщина») во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов.

Он напомнил, что закон был принят еще 12 июля 2018 года и вступил в силу 2 августа.

«За три месяца — до 2 ноября — правительство Украины должно было создать комиссию по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах», — отметил Немыря, пояснив, что под этими обстоятельствами имеется в виду вооруженный конфликт на востоке Украины.

Кроме того, глава комитета отметил, что Кабмин должен был создать единый реестр пропавших без вести в условиях конфликта на Донбассе, а также привести в соответствие с законом все свои нормативно-правовые акты.

«Ни одна из этих трех вещей не сделана», — подчеркнул он.