Жительнице Станично-Луганского района грозит до 5 лет за решеткой за переправку людей через госграницу

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации 42-летней жительницей Станично-Луганского района незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, пишет пресс-служба ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что женщина вне официальных пунктов пропуска нелегально переправляла людей через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

При осуществлении попытки незаконно пересечь границу через замерзшую реку Луганщины злоумышленница вместе с нелегалом, который воспользовался ее услугами, задержана сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины. Северодонецким городским судом последней избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За совершение преступления подозреваемой грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.