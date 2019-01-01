Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе

По данным украинской разведки, пророссийские боевики увеличили количество участков для минирования на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Гуцуляк сообщил, что по данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

"Выполняя указания российских советников увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется без обозначения их соответствующими указателями и без надлежащего оформления схем минирования.