Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет

Сегодня, 15 января 2019, в 16:00 Укрзализныця возобновляет операции возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа на мобильной версии сайта и мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Александра Красноштана, такое ограничение помогает предотвращать спекуляции и другие злоупотребления с билетами во время праздников. Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок в этот зимний сезон.

«Анализ специалистов показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет и имели целью обеспечить поступления в свободную продажу мест для реального пассажира», - отметили в пресс-службе.

Напомним, приостановка выполнения операций возврата проездных документов через интернет действовала с целью предотвращения злоупотреблений в пиковый период перевозок с 15 декабря 2018 года.