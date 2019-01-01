ОБСЕ зафиксировала 60 вагонов с углем, которые отправились из неподконтрольной территории в РФ

ОБСЕ зафиксировала 60 вагонов с углем, которые отправились из неподконтрольной территории в РФСегодня, 12:39
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 60 вагонов с углем на неподконтрольной территории Луганской области, которые направлялись в сторону России. Об этом сообщается в отчете миссии.
«На железнодорожной станции в Вознесеновке … наблюдатели также видели 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с Российской Федерацией. В последнем вагоне они видели двух вооруженных членов вооруженных формирований», - говорится в отчете.
Затем два члена вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили патруль СММ покинуть этот район.