ОБСЕ зафиксировала 60 вагонов с углем, которые отправились из неподконтрольной территории в РФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 60 вагонов с углем на неподконтрольной территории Луганской области, которые направлялись в сторону России. Об этом сообщается в отчете миссии.

«На железнодорожной станции в Вознесеновке … наблюдатели также видели 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с Российской Федерацией. В последнем вагоне они видели двух вооруженных членов вооруженных формирований», - говорится в отчете.

Затем два члена вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили патруль СММ покинуть этот район.