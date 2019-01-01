У украинцев на Пасху будет пять выходных

На Пасху украинцы будут отдыхать пять дней подряд.

Соответствующее распоряжение правительства «О переносе рабочих дней в 2019 году» от 10 января 2019 года №7-р вступило в силу.

Так, Кабмин рекомендует перенести в 2019 году рабочие дни:

со вторника 30 апреля – на субботу 11 мая;

с понедельника 30 декабря – на субботу 21 декабря;

со вторника 31 декабря – на субботу 28 декабря.

Таким образом, на Пасху, которая припадает в этом году на 28 апреля, украинцы будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая. 1 мая в Украине отмечается День труда.