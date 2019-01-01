У украинцев на Пасху будет пять выходных

У украинцев на Пасху будет пять выходныхСегодня, 11:47
На Пасху украинцы будут отдыхать пять дней подряд.
Соответствующее распоряжение правительства «О переносе рабочих дней в 2019 году» от 10 января 2019 года №7-р вступило в силу.
Так, Кабмин рекомендует перенести в 2019 году рабочие дни:
со вторника 30 апреля – на субботу 11 мая;
с понедельника 30 декабря – на субботу 21 декабря;
со вторника 31 декабря – на субботу 28 декабря.
Таким образом, на Пасху, которая припадает в этом году на 28 апреля, украинцы будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая. 1 мая в Украине отмечается День труда.