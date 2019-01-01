Волонтеры из Винницкой области доставили подарки бойцам ВСУ на Донбассе

Волонтеры из Тростянецкого района Винничины доставили рождественские подарки на передовые позиции в зоне ООС – бойцам, которые ныне базируются в Станице Луганской.

Об этом сообщает сайт Винницкого областного совета.

Спонсоры в лице депутатов областного совета отремонтировали микроавтобус и обеспечили его средствами на дизельное топливо. Кроме традиционных подарков к праздникам основу посылки составили медикаменты, в том числе противовоспалительные и антиинфекционные средства.