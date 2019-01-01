На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь

На протяжении текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.