В Луганской области таможенник умер на рабочем месте

В Луганской области таможенник умер на рабочем местеСегодня, 18:41
В Луганской области начато расследование случая смерти работника Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.
Так, в ведомстве создана специальная комиссия и начато расследование случая смерти, который произошел 8 января 2019 года с государственным инспектором Луганской таможни Государственной фискальной службы Украины при исполнении должностных обязанностей.
Согласно сообщению о несчастном случае, потерпевший начал жаловаться на плохое самочувствие. Работники «Скорой помощи», которые прибыли на место происшествия, начали оказывать помощь, но после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.