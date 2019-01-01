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В Луганской области таможенник умер на рабочем месте

Сегодня, 18:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области начато расследование случая смерти работника Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.

Так, в ведомстве создана специальная комиссия и начато расследование случая смерти, который произошел 8 января 2019 года с государственным инспектором Луганской таможни Государственной фискальной службы Украины при исполнении должностных обязанностей.

Согласно сообщению о несчастном случае, потерпевший начал жаловаться на плохое самочувствие. Работники «Скорой помощи», которые прибыли на место происшествия, начали оказывать помощь, но после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.


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