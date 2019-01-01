В Украине заочно осудили главаря группировки «Брянка СССР»

Горрайонный суд Тернополя приговорил заочно одного из главарей незаконного вооруженного формирования «ЛНР» по кличке «Рыжий» к четырнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2014 году житель города Артемовск (сейчас Кипучее) Перевальского района Луганской добровольно присоединился к террористам. В составе так называемого батальона «Брянка СССР» он участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Будучи «заместителя командира батальона», боевик отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных и мирного населения, в том числе с использованием систем залпового огня «Грaд».

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник объявлен в розыск. Приговор вступил в законную силу.