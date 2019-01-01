В ОРДЛО оккупанты провели учения с использованием артсистем и минометов

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск повышает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Основные усилия противника сосредоточены на наращивании готовности к применению артиллерийских подразделений. В частности, как передает украинская разведка, 9-10 января на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей артиллерийскими и минометными подразделениями российских оккупационных войск проведены практические стрельбы с использованием 122 и 152-мм артиллерийских систем и минометов.