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В Красном Луче два человека погибли из-за отравления угарным газом

Сегодня, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (Хрустальный – прим.ред.) 2 человека погибли, отравившись угарным газом.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«10 января в службу 101 Красного Луча (после переименования Хрустального – прим. ред.) поступило сообщение из полиции о том, что обнаружены тела 78-летней женщины и 76-летнего мужчины, погибших, предположительно, от отравления угарным газом. Гражданские супруги проживали в двухэтажном квартирном доме с печным отоплением на ул. Лузина», – утверждают в «ЛНР».

«При осмотре места происшествия выяснилось, что причиной гибели могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления (отсутствие тяги)», – добавляют в «МЧС».


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