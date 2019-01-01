Новости Украины:

За время военной российской агрессии против Украины предприятия "Укроборонпрома" передали в Вооруженные силы и другие силовые структуры 25,8 тыс. единиц оружия и военной техники. Об этом заявил заместитель Генерального директора концерна Сергей Омельченко, передает пресс-служба предприятия.

В частности, речь идет как об отремонтированных и модернизированных образцах, так и о совершенно новых.

"За эти сложные годы созданы качественно новые вооруженные силы. Наращены объемы производства оружия, оно модернизируется, ремонтируется, создаются новые образцы, которые до этого в Украине не существовали", - рассказал Омельченко, отметив , что именно благодаря украинскому оружию уже более четырех лет удается сдерживать агрессора.

Как подчеркнул представитель "Укроборонпрома", ныне украинский оборонно-промышленный комплекс находится в лучшем состоянии, чем за все годы независимости государства, а Украина не является потребителем чужих технологий.