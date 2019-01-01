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На Луганщине разработали перспективный план создания объединенных тергромад в ОРЛО

Сегодня, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

Минрегион вместе с Луганской облгосадминистрацией разработали перспективный план создания объединенных территориальных громад на оккупированных территориях Луганской области. Они уже переданы на утверждение правительства, пишет пресс-служба Луганской ОГА.

Как отметили в Минрегионе, ни Украина, ни цивилизованный мир никогда не признают ни оккупацию РФ части Донецкой и Луганской областей, ни псевдовыборы на этих территориях.

В рамках децентрализации наработаны планы по созданию ОТГ на этих территориях в соответствии с Методикой формирования способных общин, которая была утверждена Правительством в 2015 году.

“Мы точно хотим видеть на карте Украины такие общины как Алчевская, Должанская, очень хотим видеть Луганскую ОТГ — такими же успешными в перспективе, как и все другие общины на территории государства”, – говорят в Минрегионе.

Наработанный перспективный план создания ОТГ будет принят на ближайшем заседании правительства. Таким образом, Луганщина получит необходимый инструмент для активного развития уже на следующий день после освобождения от российской оккупации.


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