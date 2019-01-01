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На Луганщине сообщили о подозрении женщине-организатору «референдума»

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

Женщине-организатору «референдума» в Новоайдарском районе Луганской области сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жительницы Новоайдарского района, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Следствием установлено, что 11 мая 2014 года гражданка Украины обеспечила проведение так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области. В круг обязанностей женщины, согласно отведенной ей роли в указанном "референдуме", входила проверка документов и выдача местным жителям так называемых "бюллетеней" для голосования. После проведения псевдореферендума подозреваемая вместе с другими членами участковой избирательной комиссии осуществили подсчет бюллетеней и передали их неустановленным лицам с целью перевозки в так называемый "штаб", который координировался сепаратистами в пгт Новоайдар Луганской области», – сказано в сообщении прокуратуры.

На данный момент женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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