В оккупированном Луганске столкнулись две маршрутки Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием двух маршруток. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. Как рассказывают луганчане, авария произошла на ул. Ломоносова 10 января: столкнулись две маршрутки. Другие новости по теме: В Рубежном произошло ДТП с участием патрульныхВ Харькове в результате аварии пострадали 11 человекВ Днепре маршрутка столкнулась с грузовикомВ Луганске на Мирном ополченцы проверяют маршруткиВ Алчевске столкнулись две маршрутки