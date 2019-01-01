ГПУ вызвала Гиркина на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова). Две повестки, на 14 и на 17 января, обнародовала пресс-служба ведомства.

Оба допроса назначены на 09:00.

«Гиркин Игорь Всеволодович, 17.12.1970 года рождения, проживающий (зарегистрирован) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8-Б, кв. 136, в соответствии с требованиями ст. 133, 135, 137, 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины вызывается для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22014000000000286 от 25.07.2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 294, ст. 341, ст. 348, ст. 349 Уголовного кодекса Украины», - говорится в документе.

Уголовное производство против Гиркина было открыто в 2014 году. Ему инкриминируют создание террористической группы, совершение террористических актов, массовые беспорядки, захват государственных зданий, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и захват представителя власти как заложника.