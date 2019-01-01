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На Донбассе разоблачили подготовку террористической группировки

Вчера, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе разоблачили подготовку террористической группировкиСотрудники Службы безопасности Украины из состава объединенных сил разоблачили на Донбассе подготовку террористической группировки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, во время оперативных мероприятий в течение августа 2018 - января 2019, правоохранители задокументировали факты приобретения "гражданином К" боевых гранат и 11 пистолетов на более чем 5 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители зафиксировали факт сбыта указанным лицом амфетамина на общую сумму 5 тыс. гривен, а также передачи 600 долларов "сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения".

Сегодня, 10 января, указанного злоумышленника задержали во время приобретения трех пистолетов.

"Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым), имея целью силовую поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.


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