В «ЛНР» испортились более 400 тонн пшеницы

В «ЛНР» из-за ненадлежащего хранения на одном из предприятий испортились более 400 тонн продовольственной пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Выявлен факт халатности со стороны должностных лиц одного из государственных унитарных предприятий ЛНР, которые не обеспечили надлежащее хранение продовольственной пшеницы. Это привело к массовому заражению вредителями пшеницы в количестве 432 679 кг», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» оценили ущерб в сумме более 3 млн 656 тыс. руб. (1 млн 536 тыс. грн по курсу местного банка на 10.01.2019).

«Следственным управлением МВД ЛНР по материалам УЭБ МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК ЛНР. Ведется следствие», – заявили в «полиции».