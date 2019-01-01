Состояние голодающих работниц шахты «Кураховская» на Донбассе ухудшается

Сотрудницы непромышленной группы шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» голодают уже девятые сутки. По состоянию на утро 10 января состояние всех четырех участниц акции существенно ухудшилось.

Об этом сообщает телекомпания «Орбита» со ссылкой на председателя местной ячейки НПГУ Наталья Битюкина.

«Утром женщин осмотрела врач. У всех зафиксированы слабость, повышение температуры тела до уровня субфебрильной – выше 37 с несколькими десятыми градусов. Анализы крови показали повышение уровня сахара», - рассказала Битюкина.

Кроме этого, у одной женщины снижены все основные жизненные показатели – пульс, давление, наблюдаются функциональные расстройства органов и систем. Однако отказываться от голодовки она не собирается.