На Луганщине выявлены два незаконных автомобильных газозаправочных пункта (АГЗП). Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники оперативного управления во время проведения мероприятий в рамках операции «Акциз-2019» в январе 2019 года выявили 2 незаконных автомобильных газовых заправочных пункта, которые работали на территории Луганской области.

Установлено, что жителями двух районных центров области была организована незаконная деятельность по сбыту сжиженного газа за наличные без наличия определенных законодательством разрешительных документов на право размещения и функционирования автогазовых заправочных станций, а также без наличия документального подтверждения происхождения и качества газа.

По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъято 20 тыс. литров сжиженного газа на сумму свыше 300 тыс. грн и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, общей стоимостью 850 тыс. грн.

За нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности в отношении нарушителей составлено 2 административных протокола по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.