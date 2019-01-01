На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

В Минобороны отметили, что активность боевиков вчера оставалась на низком уровне - зафиксировано 2 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Противник вчера не использовал запрещенное Минском вооружение. Вместе с тем, сегодня утром, 10 января, боевики открывали огонь из запрещенных минометов 82-го калибра.

"Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один украинский воин не пострадал", - сообщил он.