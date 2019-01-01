На Донбассе ожидается ухудшение погоды

По данным Укргидрометцентра, с 11 – 13 часов сегодня, 10 января, на территории Донецкой области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что туман сохранится до конца дня 10 января.

В свою очередь, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по данным Укргидрометцентра, «10 января в южных, днем и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели; в Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области сильный снег».

11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

«Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности», – подчеркнули в ГСЧС.