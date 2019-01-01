ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Сотрудники Генпрокуратуры Украины задокументировали факты финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и села Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное боевикам оккупированных районов Луганской области) обнаружен тайник, который был обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.

"В нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.