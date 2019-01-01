СБУ в 2018 обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов

Служба безопасности Украины в 2018 году обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в СБУ, в 2018 году было разоблачен контрразведкой СБУ 71 человека, причастного к разведовательо-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Также сообщается, что 157 гражданам РФ в 2018 было запрещено въезд в Украину, из которых 83 - российские пропагандисты.