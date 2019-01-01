Путинские наемники обстреляли ВСУ возле Новотошковского

Путинские наемники обстреляли ВСУ возле НовотошковскогоСегодня, 09:00
Боевики за минувшие сутки, 8 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.
При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксированы.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковского на Луганском направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.
"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 8 января, два оккупанты погибли и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в ведомстве.