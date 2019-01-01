Тернопольский городской районный суд вынес приговор информатору поддерживаемой Россией террористической группировки "ЛНР" в виде четырех с половиной лет лишения свободы, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ задержали мужчину еще в ноябре 2016 года.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден к лишению свободы информатор террористической организации "ЛНР", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, житель Рубежного собирал для боевиков "ЛНР" информацию о силах Антитеррористической операции на территории региона. Злоумышленника, в частности, интересовали сведения о количестве личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины, которые на то время дислоцировались в городе. Также мужчина собирал информацию о перемещении военнослужащих и техники через железнодорожную станцию. Полученные данные, злоумышленник передавал так называемой "народной милиции ЛНР".

"Также сообщник террористов пытался привлечь к противоправной деятельности местных жителей. В ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали информатора боевиков в его собственном доме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сказано, что Тернопольский городской районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырех с половиной лет заключения. Приговор вступил в законную силу.