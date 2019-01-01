На Луганщине застрелился боевик «ЛНР»

На неподконтрольной территории Луганщины покончил жизнь самоубийством член НВФ «ЛНР», уроженец Луганска.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

По его данным, Шаповалов Сергей Николаевич (вероятный позывной «Томас») родился в Луганске 17 марта 1977 года. Застрелился в ночь с 26 на 27 сентября 2018 года в Голубовске (бывший Кировск).

В то же время, в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте сообщалось, что причиной самоубийства наемника стала ссора с женщиной.