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Статус участника боевых действий получили 355 тысяч участников АТО

Вчера, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать

Статус участника боевых действий получили более 354,9 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

«По состоянию на 01.01.2019 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 354 977 лицам», - говорится в сообщении.

Среди них в составе Минобороны – 241 тысяч 295 человек, Министерства внутренних дел – 32 тысяч 481 человек, Национальной гвардии – 34 тысяч 305 человек, СБУ – 10 тысяч 979 человек. В Службе внешней разведки – 42 человека, Госпогранслужбе – 19 тысяч 868 человек, в Госспецслужбе транспорта – 2 тысяч 397 человек, Управлении госохраны – 472 человека, Госслужбе спецсвязи и защиты информации – 839 человек, в ГСЧС – 5 тысяч 164 человека, Генпрокуратуре – 325 человек, Нацполиции – 5 тысяч 745 человек и Государственной фискальной службе – 885 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишены 195 человек.


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