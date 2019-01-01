Священника УПЦ МП заочно осудили за пособничество оккупантам

По материалам Службы безопасности Украины Новоайдарский районный суд Луганской области за пособничество российским оккупантам к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ МП, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района вступил в ряды террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.