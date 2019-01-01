В ОРДЛО проходит ротация кадровых военных РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию очередной ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, в ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ.

Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников - граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т. н. «республик», в первую очередь офицерам ВС РФ.