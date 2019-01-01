Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит на Донбассе. Об этом сообщает DW.

В частности, он призвал соблюдать "мирный путь урегулирования конфликта". Понтифик выступил за уважение международного права, которое назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

Кроме того, Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению, страдающему от конфликта, прежде всего в восточных областях страны.