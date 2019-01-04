Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 16 тыс. человек

КПВВна Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, пересекли 16,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 25/30; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутово" - 0/0.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 16,2 тысячи человек и почти 2,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4200 человек и 640 транспортных средств;

"Марьинка" - 4140 человек и 850 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3245 человек и 745 транспортных средств;

"Гнутово" - 305 человек и 85 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4315 человек.