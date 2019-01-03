Боевики накапливают вооружение на Луганском направлении

Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, в первую очередь танки и гаубицы, на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 3 января 2019 года, наблюдатели Миссии продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом.

"Так, 30 декабря 2018 года, мини-аппарат БПЛА СММ по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в непідконтрольній властям Украины районах Луганской области в очередной раз зафиксировал 22 танка (десять Т-72 и двенадцать Т-64) возле поселка Круглик и 19 танков (восемь T-72 и одиннадцать Т-64), 12 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 12 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) вблизи Мирного", - говорится в сообщении

Также в отчете СММ от 29 декабря 2018 года отмечалось, что 27 декабря мини-аппарат БПЛА СММ уже фиксировал не отведенное тяжелое вооружение оккупантов в этих районах. А именно: 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) неподалеку от Мирного.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, взятых на себя обязанностей в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы относительно отведения вооружения и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.