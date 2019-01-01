В Северодонецке перевернулся автомобиль

Выездом на обочину и опрокидыванием завершилась поездка для 34-летнего водителя Chevrolet Lacetti в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

"Около 21:00 мужчина, двигаясь на своем автомобиле по улице Объездной, не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением, выехал за пределы дороги и перевернулся на правый бок. И водитель, и его пассажир отделались испугом, а автомобиль механическими повреждениями", - сообщают в ведомстве. В полиции призывают водителей учитывать погодные условия.