"Укроборонпром" за год передал ВСУ почти 5 тысяч единиц вооружения и техники

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году передал Вооруженным силам Украины более 4900 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает президент Украины Петра Порошенко в Facebook.

Как отмечается, "Укроборонпром" передавал как новое так и отремонтированное и модернизированное вооружение в течение прошлого года.

"Более 4900 единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила украинская армия от Государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году. Благодаря новой технике наши военные научился бить точно в цель, не тратя снарядов и времени. Как говорят сами военные: наша артиллерия стала "зрячей", может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем", - написал Порошенко.