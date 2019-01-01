РФ планирует обвинить Украину в подготовке террористических актов на Донбассе и Крыму

По данным главного управления разведки Министерства обороны Украины, спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Сообщается, что провокация будет направлена на оправдание РФ своих агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе.

"Российская сторона готовится обвинить Украину в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Кроме того, для усиления последствий антиукраинской информационной кампании не исключено осуществления Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - сообщили в ГУР.