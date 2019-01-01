В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центра Операции объединенных сил.

Как отмечается, во время боевых действий, в ходе наблюдения за действиями противника, был ранен один военнослужащий. Его оперативно доставили в госпиталь.

В то же время отмечается, что в течение суток 3 января случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было зафиксировано.

На Луганском направлении противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Свободный.

На Горловском направлении боевики совершили обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Зайцевое из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.