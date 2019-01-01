В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на Донбассе

В Минобороны подтвердили ранение украинского военного на ДонбассеСегодня, 13:07
За прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центра Операции объединенных сил.
Как отмечается, во время боевых действий, в ходе наблюдения за действиями противника, был ранен один военнослужащий. Его оперативно доставили в госпиталь.
В то же время отмечается, что в течение суток 3 января случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было зафиксировано.
На Луганском направлении противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Свободный.
На Горловском направлении боевики совершили обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Зайцевое из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.