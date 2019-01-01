На Донбассе обнаружили незаконную заготовку угля на 2 млн гривен

Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, обнаружил вблизи Покровская (Донецкая область) незаконную заготовку каменного угля.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, 3 января было установлено площадку, на которой осуществляется деятельность по заготовке, дроблении каменного угля с целью реализации, без соответствующих разрешительных документов.

Каменный уголь неустановленного происхождения в количестве около 200 тонн и спецтехнику на общую сумму 2 млн. гривен изъяли. В отношении лица, причастного к незаконной деятельности, составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 Куоап.