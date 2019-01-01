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Украина обеспечит международное наблюдение за избирательной гонкой

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

Украина должна обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что в 2014 году Украина установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления и призвал все политические силы и кандидатов на высшую государственную должность засвидетельствовать это своим примером.

"В этом году должны подтвердить зрелость демократической системы. Также должны обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства", - отметил президент.

Также он подчеркнул, что необходимо защитить проведение выборов в Украине от гибридных вызовов.


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