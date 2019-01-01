ОБСЕ в оккупированном Славяносербске зафиксировали повреждения здания пожарной станции от обстрела

В неподконтрольном украинским властям Славяносербске наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в среду, 2 января, зафиксировали повреждения здания пожарной станции, вызванные стрельбой. Об этом говорится в отчете международной организации.

«2 января приблизительно в 50 м к западу от блокпоста вооруженных формирований в н. п. Славяносербск (неподконтрольный правительству, 28 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели видели свежую пробоину со следами горения вокруг на восточной стене здания пожарной станции. По их оценке, пробоина образовалась в результате огня из стрелкового оружия с восточного направления», – говорится в отчете.