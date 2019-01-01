На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В целом в течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - добавили в пресс-центре.

Отметили также, что в ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства. Разведка сообщила, что в результате двое боевиков получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - отметили в ООС.