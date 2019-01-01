В ДТП в ОРЛО пострадали четыре человека

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как заявили в «МЧС», авария произошла 30 декабря 2018 года на трассе «Ростов-Харьков-Должанский» в районе города Красный Луч (после переименования Хрустальный). Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Daewoo Nexia», в результате чего пострадали 4 человека, двое из которых были госпитализированы.