В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных на ДонбассеСегодня, 12:51
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
По данным Минобороны, вчера количество огневых провокаций со стороны боевиков, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличилось. В частности, боевики дважды нарушили режим перемирия на Луганском направлении и трижды - на Донецком направлении.
"В целом в течение минувших суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов. За сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - говорится в сообщении.