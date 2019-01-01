В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера количество огневых провокаций со стороны боевиков, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличилось. В частности, боевики дважды нарушили режим перемирия на Луганском направлении и трижды - на Донецком направлении.

"В целом в течение минувших суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов. За сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - говорится в сообщении.